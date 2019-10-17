Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.237 -1,03 BIST ANKARA 112.385 -0,41 BIST ANTALYA 49.373 -1,61 BIST BALIKESİR 65.183 0,01 BIST BURSA 146.900 -0,25 BIST DENIZLI 93.282 0,09 BIST ISTANBUL 94.748 -0,12 BIST IZMIR 152.731 0,06 BIST KAYSERI 363.374 -0,25 BIST KOCAELI 215.992 -0,55 BIST KONYA 66.953 0,10 BIST TEKIRDAĞ 250.025 0,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)