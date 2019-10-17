Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.237 -1,03 BIST ANKARA 112.385 -0,41 BIST ANTALYA 49.373 -1,61 BIST BALIKESİR 65.183 0,01 BIST BURSA 146.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.237 -1,03
BIST ANKARA 112.385 -0,41
BIST ANTALYA 49.373 -1,61
BIST BALIKESİR 65.183 0,01
BIST BURSA 146.900 -0,25
BIST DENIZLI 93.282 0,09
BIST ISTANBUL 94.748 -0,12
BIST IZMIR 152.731 0,06
BIST KAYSERI 363.374 -0,25
BIST KOCAELI 215.992 -0,55
BIST KONYA 66.953 0,10
BIST TEKIRDAĞ 250.025 0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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