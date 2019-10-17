Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.237 -1,03 BIST ANKARA 112.385 -0,41 BIST ANTALYA 49.373 -1,61 BIST BALIKESİR 65.183 0,01 BIST BURSA 146.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.237
|-1,03
|BIST ANKARA
|112.385
|-0,41
|BIST ANTALYA
|49.373
|-1,61
|BIST BALIKESİR
|65.183
|0,01
|BIST BURSA
|146.900
|-0,25
|BIST DENIZLI
|93.282
|0,09
|BIST ISTANBUL
|94.748
|-0,12
|BIST IZMIR
|152.731
|0,06
|BIST KAYSERI
|363.374
|-0,25
|BIST KOCAELI
|215.992
|-0,55
|BIST KONYA
|66.953
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|250.025
|0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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