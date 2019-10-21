Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 186.806 0,47 BIST ANKARA 117.264 -0,24 BIST ANTALYA 51.171 -0,96 BIST BALIKESİR 69.461 0,70 BIST BURSA 150.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 186.806 0,47
BIST ANKARA 117.264 -0,24
BIST ANTALYA 51.171 -0,96
BIST BALIKESİR 69.461 0,70
BIST BURSA 150.697 -0,41
BIST DENIZLI 96.537 0,34
BIST ISTANBUL 98.445 -0,27
BIST IZMIR 158.303 -0,27
BIST KAYSERI 385.746 -0,56
BIST KOCAELI 223.907 -0,90
BIST KONYA 70.423 -0,18
BIST TEKIRDAĞ 264.203 -0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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