Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
20 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 186.806 0,47 BIST ANKARA 117.264 -0,24 BIST ANTALYA 51.171 -0,96 BIST BALIKESİR 69.461 0,70 BIST BURSA 150.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.806
|0,47
|BIST ANKARA
|117.264
|-0,24
|BIST ANTALYA
|51.171
|-0,96
|BIST BALIKESİR
|69.461
|0,70
|BIST BURSA
|150.697
|-0,41
|BIST DENIZLI
|96.537
|0,34
|BIST ISTANBUL
|98.445
|-0,27
|BIST IZMIR
|158.303
|-0,27
|BIST KAYSERI
|385.746
|-0,56
|BIST KOCAELI
|223.907
|-0,90
|BIST KONYA
|70.423
|-0,18
|BIST TEKIRDAĞ
|264.203
|-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Amerikan askerleri Suriye'deki petrol sahalarından çekilmeyecek