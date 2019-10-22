Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.876 2,22 BIST ANKARA 117.976 0,88 BIST ANTALYA 51.663 0,80 BIST BALIKESİR 70.754 1,25 BIST BURSA 151.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 197.876 2,22
BIST ANKARA 117.976 0,88
BIST ANTALYA 51.663 0,80
BIST BALIKESİR 70.754 1,25
BIST BURSA 151.453 0,67
BIST DENIZLI 97.340 0,43
BIST ISTANBUL 98.729 0,75
BIST IZMIR 159.974 0,87
BIST KAYSERI 385.800 0,34
BIST KOCAELI 222.636 0,85
BIST KONYA 71.189 1,05
BIST TEKIRDAĞ 264.739 0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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