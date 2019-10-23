Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.191 2,32 BIST ANKARA 119.853 1,59 BIST ANTALYA 52.979 2,08 BIST BALIKESİR 71.641 1,38 BIST BURSA 153.985 2,20 BIST DENIZLI 99.679 2,19 BIST ISTANBUL 100.092 1,27 BIST IZMIR 162.861 1,57 BIST KAYSERI 396.890 2,18 BIST KOCAELI 226.648 1,63 BIST KONYA 71.592 1,40 BIST TEKIRDAĞ 271.588 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)