Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.191 2,32 BIST ANKARA 119.853 1,59 BIST ANTALYA 52.979 2,08 BIST BALIKESİR 71.641 1,38 BIST BURSA 153.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.191
|2,32
|BIST ANKARA
|119.853
|1,59
|BIST ANTALYA
|52.979
|2,08
|BIST BALIKESİR
|71.641
|1,38
|BIST BURSA
|153.985
|2,20
|BIST DENIZLI
|99.679
|2,19
|BIST ISTANBUL
|100.092
|1,27
|BIST IZMIR
|162.861
|1,57
|BIST KAYSERI
|396.890
|2,18
|BIST KOCAELI
|226.648
|1,63
|BIST KONYA
|71.592
|1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|271.588
|1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor! Şili Devlet Başkanı, yaşanan protestolar nedeniyle özür diledi: Verilen mesajı net bir şekilde aldık McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir 86 yaşında, bahçesinden topladığı cevizleri satıyor