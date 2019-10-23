Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.191 2,32 BIST ANKARA 119.853 1,59 BIST ANTALYA 52.979 2,08 BIST BALIKESİR 71.641 1,38 BIST BURSA 153.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 197.191 2,32
BIST ANKARA 119.853 1,59
BIST ANTALYA 52.979 2,08
BIST BALIKESİR 71.641 1,38
BIST BURSA 153.985 2,20
BIST DENIZLI 99.679 2,19
BIST ISTANBUL 100.092 1,27
BIST IZMIR 162.861 1,57
BIST KAYSERI 396.890 2,18
BIST KOCAELI 226.648 1,63
BIST KONYA 71.592 1,40
BIST TEKIRDAĞ 271.588 1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor!
Şili Devlet Başkanı, yaşanan protestolar nedeniyle özür diledi: Verilen mesajı net bir şekilde aldık McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir 86 yaşında, bahçesinden topladığı cevizleri satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]