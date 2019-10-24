Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.578 -0,21 BIST ANKARA 122.000 1,39 BIST ANTALYA 53.578 0,68 BIST BALIKESİR 72.867 1,32 BIST BURSA 156.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 196.578 -0,21
BIST ANKARA 122.000 1,39
BIST ANTALYA 53.578 0,68
BIST BALIKESİR 72.867 1,32
BIST BURSA 156.873 0,43
BIST DENIZLI 101.939 1,85
BIST ISTANBUL 101.983 1,29
BIST IZMIR 164.684 0,73
BIST KAYSERI 410.165 2,93
BIST KOCAELI 229.376 0,84
BIST KONYA 73.375 0,47
BIST TEKIRDAĞ 280.742 0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak
NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:16:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]