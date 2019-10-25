Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
28 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 197.023 1,32 BIST ANKARA 122.065 1,17 BIST ANTALYA 53.970 -0,09 BIST BALIKESİR 73.786 1,91 BIST BURSA 156.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.023
|1,32
|BIST ANKARA
|122.065
|1,17
|BIST ANTALYA
|53.970
|-0,09
|BIST BALIKESİR
|73.786
|1,91
|BIST BURSA
|156.980
|0,48
|BIST DENIZLI
|101.860
|0,61
|BIST ISTANBUL
|101.640
|0,21
|BIST IZMIR
|163.464
|0,17
|BIST KAYSERI
|406.288
|0,55
|BIST KOCAELI
|231.167
|0,44
|BIST KONYA
|73.519
|0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|271.960
|-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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