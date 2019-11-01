Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 203.961 -1,07 BIST ANKARA 120.965 -0,43 BIST ANTALYA 53.394 -0,84 BIST BALIKESİR 79.065 -0,33 BIST BURSA 155.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|203.961
|-1,07
|BIST ANKARA
|120.965
|-0,43
|BIST ANTALYA
|53.394
|-0,84
|BIST BALIKESİR
|79.065
|-0,33
|BIST BURSA
|155.326
|-2,63
|BIST DENIZLI
|100.629
|-0,25
|BIST ISTANBUL
|98.921
|-1,13
|BIST IZMIR
|161.683
|-0,50
|BIST KAYSERI
|411.843
|-0,69
|BIST KOCAELI
|230.657
|0,30
|BIST KONYA
|79.469
|2,99
|BIST TEKIRDAĞ
|264.464
|-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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