Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.725 -4,50 BIST ANKARA 124.537 1,81 BIST ANTALYA 53.906 0,20 BIST BALIKESİR 80.801 0,47 BIST BURSA 160.766 2,34 BIST DENIZLI 102.153 1,62 BIST ISTANBUL 100.682 1,34 BIST IZMIR 163.090 0,89 BIST KAYSERI 413.923 0,45 BIST KOCAELI 236.504 1,74 BIST KONYA 80.631 1,76 BIST TEKIRDAĞ 280.069 0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)