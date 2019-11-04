Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.725 -4,50 BIST ANKARA 124.537 1,81 BIST ANTALYA 53.906 0,20 BIST BALIKESİR 80.801 0,47 BIST BURSA 160.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 194.725 -4,50
BIST ANKARA 124.537 1,81
BIST ANTALYA 53.906 0,20
BIST BALIKESİR 80.801 0,47
BIST BURSA 160.766 2,34
BIST DENIZLI 102.153 1,62
BIST ISTANBUL 100.682 1,34
BIST IZMIR 163.090 0,89
BIST KAYSERI 413.923 0,45
BIST KOCAELI 236.504 1,74
BIST KONYA 80.631 1,76
BIST TEKIRDAĞ 280.069 0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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