Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 194.725 -4,50 BIST ANKARA 124.537 1,81 BIST ANTALYA 53.906 0,20 BIST BALIKESİR 80.801 0,47 BIST BURSA 160.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.725
|-4,50
|BIST ANKARA
|124.537
|1,81
|BIST ANTALYA
|53.906
|0,20
|BIST BALIKESİR
|80.801
|0,47
|BIST BURSA
|160.766
|2,34
|BIST DENIZLI
|102.153
|1,62
|BIST ISTANBUL
|100.682
|1,34
|BIST IZMIR
|163.090
|0,89
|BIST KAYSERI
|413.923
|0,45
|BIST KOCAELI
|236.504
|1,74
|BIST KONYA
|80.631
|1,76
|BIST TEKIRDAĞ
|280.069
|0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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