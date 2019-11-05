Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 190.669 -1,69 BIST ANKARA 124.388 -0,30 BIST ANTALYA 54.038 0,28 BIST BALIKESİR 80.209 0,24 BIST BURSA 164.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 190.669 -1,69
BIST ANKARA 124.388 -0,30
BIST ANTALYA 54.038 0,28
BIST BALIKESİR 80.209 0,24
BIST BURSA 164.303 1,40
BIST DENIZLI 103.608 0,21
BIST ISTANBUL 100.917 0,31
BIST IZMIR 163.982 0,02
BIST KAYSERI 416.613 0,75
BIST KOCAELI 236.269 -0,17
BIST KONYA 79.022 -0,67
BIST TEKIRDAĞ 278.986 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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