Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 190.669 -1,69 BIST ANKARA 124.388 -0,30 BIST ANTALYA 54.038 0,28 BIST BALIKESİR 80.209 0,24 BIST BURSA 164.303 1,40 BIST DENIZLI 103.608 0,21 BIST ISTANBUL 100.917 0,31 BIST IZMIR 163.982 0,02 BIST KAYSERI 416.613 0,75 BIST KOCAELI 236.269 -0,17 BIST KONYA 79.022 -0,67 BIST TEKIRDAĞ 278.986 -1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)