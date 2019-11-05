Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 190.669 -1,69 BIST ANKARA 124.388 -0,30 BIST ANTALYA 54.038 0,28 BIST BALIKESİR 80.209 0,24 BIST BURSA 164.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.669
|-1,69
|BIST ANKARA
|124.388
|-0,30
|BIST ANTALYA
|54.038
|0,28
|BIST BALIKESİR
|80.209
|0,24
|BIST BURSA
|164.303
|1,40
|BIST DENIZLI
|103.608
|0,21
|BIST ISTANBUL
|100.917
|0,31
|BIST IZMIR
|163.982
|0,02
|BIST KAYSERI
|416.613
|0,75
|BIST KOCAELI
|236.269
|-0,17
|BIST KONYA
|79.022
|-0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|278.986
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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