Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 189.939 -0,03 BIST ANKARA 125.797 0,68 BIST ANTALYA 53.646 0,78 BIST BALIKESİR 80.509 0,96 BIST BURSA 165.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 189.939 -0,03
BIST ANKARA 125.797 0,68
BIST ANTALYA 53.646 0,78
BIST BALIKESİR 80.509 0,96
BIST BURSA 165.468 0,32
BIST DENIZLI 103.741 -0,04
BIST ISTANBUL 101.955 0,60
BIST IZMIR 163.979 0,50
BIST KAYSERI 415.946 -0,32
BIST KOCAELI 234.194 -0,30
BIST KONYA 90.908 4,93
BIST TEKIRDAĞ 278.388 0,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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