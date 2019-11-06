Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 189.939 -0,03 BIST ANKARA 125.797 0,68 BIST ANTALYA 53.646 0,78 BIST BALIKESİR 80.509 0,96 BIST BURSA 165.468 0,32 BIST DENIZLI 103.741 -0,04 BIST ISTANBUL 101.955 0,60 BIST IZMIR 163.979 0,50 BIST KAYSERI 415.946 -0,32 BIST KOCAELI 234.194 -0,30 BIST KONYA 90.908 4,93 BIST TEKIRDAĞ 278.388 0,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)