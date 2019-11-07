Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.802 0,92 BIST ANKARA 126.948 1,02 BIST ANTALYA 54.353 1,44 BIST BALIKESİR 81.341 0,35 BIST BURSA 169.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.802
|0,92
|BIST ANKARA
|126.948
|1,02
|BIST ANTALYA
|54.353
|1,44
|BIST BALIKESİR
|81.341
|0,35
|BIST BURSA
|169.293
|1,75
|BIST DENIZLI
|104.096
|0,33
|BIST ISTANBUL
|103.600
|1,35
|BIST IZMIR
|166.455
|1,55
|BIST KAYSERI
|418.669
|-1,54
|BIST KOCAELI
|239.982
|1,48
|BIST KONYA
|88.437
|0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|288.484
|3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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