Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.802 0,92 BIST ANKARA 126.948 1,02 BIST ANTALYA 54.353 1,44 BIST BALIKESİR 81.341 0,35 BIST BURSA 169.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 190.802 0,92
BIST ANKARA 126.948 1,02
BIST ANTALYA 54.353 1,44
BIST BALIKESİR 81.341 0,35
BIST BURSA 169.293 1,75
BIST DENIZLI 104.096 0,33
BIST ISTANBUL 103.600 1,35
BIST IZMIR 166.455 1,55
BIST KAYSERI 418.669 -1,54
BIST KOCAELI 239.982 1,48
BIST KONYA 88.437 0,08
BIST TEKIRDAĞ 288.484 3,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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