Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.503 0,46 BIST ANKARA 128.437 0,35 BIST ANTALYA 54.719 1,45 BIST BALIKESİR 81.115 -0,75 BIST BURSA 168.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.503
|0,46
|BIST ANKARA
|128.437
|0,35
|BIST ANTALYA
|54.719
|1,45
|BIST BALIKESİR
|81.115
|-0,75
|BIST BURSA
|168.252
|0,14
|BIST DENIZLI
|103.366
|-1,04
|BIST ISTANBUL
|104.714
|0,24
|BIST IZMIR
|167.683
|-0,17
|BIST KAYSERI
|415.864
|-0,75
|BIST KOCAELI
|239.397
|-0,53
|BIST KONYA
|88.183
|-0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|284.747
|0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız