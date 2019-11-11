Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.042 0,51 BIST ANKARA 128.632 0,26 BIST ANTALYA 54.846 -0,12 BIST BALIKESİR 81.521 0,27 BIST BURSA 169.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.042 0,51
BIST ANKARA 128.632 0,26
BIST ANTALYA 54.846 -0,12
BIST BALIKESİR 81.521 0,27
BIST BURSA 169.695 1,95
BIST DENIZLI 99.381 -3,96
BIST ISTANBUL 104.915 0,55
BIST IZMIR 169.682 0,34
BIST KAYSERI 422.264 0,75
BIST KOCAELI 237.664 0,24
BIST KONYA 88.164 1,20
BIST TEKIRDAĞ 291.382 2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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