Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 193.042 0,51 BIST ANKARA 128.632 0,26 BIST ANTALYA 54.846 -0,12 BIST BALIKESİR 81.521 0,27 BIST BURSA 169.695 1,95 BIST DENIZLI 99.381 -3,96 BIST ISTANBUL 104.915 0,55 BIST IZMIR 169.682 0,34 BIST KAYSERI 422.264 0,75 BIST KOCAELI 237.664 0,24 BIST KONYA 88.164 1,20 BIST TEKIRDAĞ 291.382 2,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)