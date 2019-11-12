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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.777 1,00 BIST ANKARA 130.524 1,23 BIST ANTALYA 54.744 0,01 BIST BALIKESİR 84.789 3,33 BIST BURSA 167.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.777
|1,00
|BIST ANKARA
|130.524
|1,23
|BIST ANTALYA
|54.744
|0,01
|BIST BALIKESİR
|84.789
|3,33
|BIST BURSA
|167.897
|0,63
|BIST DENIZLI
|101.055
|1,06
|BIST ISTANBUL
|106.534
|1,32
|BIST IZMIR
|171.869
|1,42
|BIST KAYSERI
|419.085
|-0,33
|BIST KOCAELI
|236.994
|0,46
|BIST KONYA
|89.064
|0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|298.633
|0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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