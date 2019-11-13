Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.232 0,25 BIST ANKARA 131.706 0,53 BIST ANTALYA 55.528 1,72 BIST BALIKESİR 86.725 1,69 BIST BURSA 168.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.232 0,25
BIST ANKARA 131.706 0,53
BIST ANTALYA 55.528 1,72
BIST BALIKESİR 86.725 1,69
BIST BURSA 168.255 0,92
BIST DENIZLI 100.539 -0,68
BIST ISTANBUL 106.341 0,32
BIST IZMIR 173.446 0,76
BIST KAYSERI 420.305 0,78
BIST KOCAELI 235.469 0,20
BIST KONYA 92.043 3,44
BIST TEKIRDAĞ 299.477 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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