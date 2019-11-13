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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.232 0,25 BIST ANKARA 131.706 0,53 BIST ANTALYA 55.528 1,72 BIST BALIKESİR 86.725 1,69 BIST BURSA 168.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.232
|0,25
|BIST ANKARA
|131.706
|0,53
|BIST ANTALYA
|55.528
|1,72
|BIST BALIKESİR
|86.725
|1,69
|BIST BURSA
|168.255
|0,92
|BIST DENIZLI
|100.539
|-0,68
|BIST ISTANBUL
|106.341
|0,32
|BIST IZMIR
|173.446
|0,76
|BIST KAYSERI
|420.305
|0,78
|BIST KOCAELI
|235.469
|0,20
|BIST KONYA
|92.043
|3,44
|BIST TEKIRDAĞ
|299.477
|0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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