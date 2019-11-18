Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 199.363 0,98 BIST ANKARA 135.380 1,30 BIST ANTALYA 59.437 4,43 BIST BALIKESİR 88.083 1,27 BIST BURSA 172.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 199.363 0,98
BIST ANKARA 135.380 1,30
BIST ANTALYA 59.437 4,43
BIST BALIKESİR 88.083 1,27
BIST BURSA 172.871 1,12
BIST DENIZLI 106.126 2,08
BIST ISTANBUL 109.578 1,43
BIST IZMIR 178.524 1,50
BIST KAYSERI 433.697 1,82
BIST KOCAELI 232.584 -0,24
BIST KONYA 93.218 0,99
BIST TEKIRDAĞ 313.496 2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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