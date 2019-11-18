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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 199.363 0,98 BIST ANKARA 135.380 1,30 BIST ANTALYA 59.437 4,43 BIST BALIKESİR 88.083 1,27 BIST BURSA 172.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|199.363
|0,98
|BIST ANKARA
|135.380
|1,30
|BIST ANTALYA
|59.437
|4,43
|BIST BALIKESİR
|88.083
|1,27
|BIST BURSA
|172.871
|1,12
|BIST DENIZLI
|106.126
|2,08
|BIST ISTANBUL
|109.578
|1,43
|BIST IZMIR
|178.524
|1,50
|BIST KAYSERI
|433.697
|1,82
|BIST KOCAELI
|232.584
|-0,24
|BIST KONYA
|93.218
|0,99
|BIST TEKIRDAĞ
|313.496
|2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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