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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.160 -0,37 BIST ANKARA 135.820 0,53 BIST ANTALYA 58.895 0,18 BIST BALIKESİR 89.011 0,48 BIST BURSA 173.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|198.160
|-0,37
|BIST ANKARA
|135.820
|0,53
|BIST ANTALYA
|58.895
|0,18
|BIST BALIKESİR
|89.011
|0,48
|BIST BURSA
|173.230
|-0,80
|BIST DENIZLI
|106.287
|-0,15
|BIST ISTANBUL
|110.047
|0,06
|BIST IZMIR
|177.309
|-0,50
|BIST KAYSERI
|437.327
|1,00
|BIST KOCAELI
|237.126
|1,05
|BIST KONYA
|92.103
|-1,85
|BIST TEKIRDAĞ
|319.773
|1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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