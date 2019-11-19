Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 198.160 -0,37 BIST ANKARA 135.820 0,53 BIST ANTALYA 58.895 0,18 BIST BALIKESİR 89.011 0,48 BIST BURSA 173.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 198.160 -0,37
BIST ANKARA 135.820 0,53
BIST ANTALYA 58.895 0,18
BIST BALIKESİR 89.011 0,48
BIST BURSA 173.230 -0,80
BIST DENIZLI 106.287 -0,15
BIST ISTANBUL 110.047 0,06
BIST IZMIR 177.309 -0,50
BIST KAYSERI 437.327 1,00
BIST KOCAELI 237.126 1,05
BIST KONYA 92.103 -1,85
BIST TEKIRDAĞ 319.773 1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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