Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 199.320 0,27 BIST ANKARA 138.189 1,90 BIST ANTALYA 61.454 1,13 BIST BALIKESİR 89.258 0,16 BIST BURSA 174.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 199.320 0,27
BIST ANKARA 138.189 1,90
BIST ANTALYA 61.454 1,13
BIST BALIKESİR 89.258 0,16
BIST BURSA 174.596 -0,18
BIST DENIZLI 110.143 2,75
BIST ISTANBUL 110.938 0,35
BIST IZMIR 180.407 1,19
BIST KAYSERI 439.262 0,40
BIST KOCAELI 238.880 0,25
BIST KONYA 92.786 0,49
BIST TEKIRDAĞ 317.178 0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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