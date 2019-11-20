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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 199.320 0,27 BIST ANKARA 138.189 1,90 BIST ANTALYA 61.454 1,13 BIST BALIKESİR 89.258 0,16 BIST BURSA 174.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|199.320
|0,27
|BIST ANKARA
|138.189
|1,90
|BIST ANTALYA
|61.454
|1,13
|BIST BALIKESİR
|89.258
|0,16
|BIST BURSA
|174.596
|-0,18
|BIST DENIZLI
|110.143
|2,75
|BIST ISTANBUL
|110.938
|0,35
|BIST IZMIR
|180.407
|1,19
|BIST KAYSERI
|439.262
|0,40
|BIST KOCAELI
|238.880
|0,25
|BIST KONYA
|92.786
|0,49
|BIST TEKIRDAĞ
|317.178
|0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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