Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.877 0,07 BIST ANKARA 137.097 0,57 BIST ANTALYA 61.990 0,71 BIST BALIKESİR 88.375 0,24 BIST BURSA 174.059 0,39 BIST DENIZLI 108.638 0,24 BIST ISTANBUL 110.165 0,26 BIST IZMIR 178.460 -0,31 BIST KAYSERI 442.900 1,21 BIST KOCAELI 236.283 0,09 BIST KONYA 92.134 0,38 BIST TEKIRDAĞ 317.930 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)