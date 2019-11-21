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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.877 0,07 BIST ANKARA 137.097 0,57 BIST ANTALYA 61.990 0,71 BIST BALIKESİR 88.375 0,24 BIST BURSA 174.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:14 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.877
|0,07
|BIST ANKARA
|137.097
|0,57
|BIST ANTALYA
|61.990
|0,71
|BIST BALIKESİR
|88.375
|0,24
|BIST BURSA
|174.059
|0,39
|BIST DENIZLI
|108.638
|0,24
|BIST ISTANBUL
|110.165
|0,26
|BIST IZMIR
|178.460
|-0,31
|BIST KAYSERI
|442.900
|1,21
|BIST KOCAELI
|236.283
|0,09
|BIST KONYA
|92.134
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|317.930
|0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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