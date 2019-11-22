Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.126 -0,30 BIST ANKARA 136.030 -0,20 BIST ANTALYA 62.029 0,87 BIST BALIKESİR 88.064 0,24 BIST BURSA 174.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 196.126 -0,30
BIST ANKARA 136.030 -0,20
BIST ANTALYA 62.029 0,87
BIST BALIKESİR 88.064 0,24
BIST BURSA 174.041 0,18
BIST DENIZLI 109.326 0,63
BIST ISTANBUL 109.767 -0,08
BIST IZMIR 178.178 0,10
BIST KAYSERI 448.949 1,98
BIST KOCAELI 237.092 0,69
BIST KONYA 92.881 0,98
BIST TEKIRDAĞ 318.181 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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