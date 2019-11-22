Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 196.126 -0,30 BIST ANKARA 136.030 -0,20 BIST ANTALYA 62.029 0,87 BIST BALIKESİR 88.064 0,24 BIST BURSA 174.041 0,18 BIST DENIZLI 109.326 0,63 BIST ISTANBUL 109.767 -0,08 BIST IZMIR 178.178 0,10 BIST KAYSERI 448.949 1,98 BIST KOCAELI 237.092 0,69 BIST KONYA 92.881 0,98 BIST TEKIRDAĞ 318.181 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)