Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.944 0,32 BIST ANKARA 134.137 -1,21 BIST ANTALYA 61.534 -1,12 BIST BALIKESİR 85.693 -1,30 BIST BURSA 175.874 0,45 BIST DENIZLI 108.054 -0,30 BIST ISTANBUL 109.135 -0,36 BIST IZMIR 176.980 -0,24 BIST KAYSERI 443.446 -0,61 BIST KOCAELI 234.439 -0,79 BIST KONYA 91.359 -0,98 BIST TEKIRDAĞ 315.487 -1,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)