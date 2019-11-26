Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.883 0,49 BIST ANKARA 132.614 -0,37 BIST ANTALYA 60.605 0,08 BIST BALIKESİR 85.816 0,73 BIST BURSA 175.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 195.883 0,49
BIST ANKARA 132.614 -0,37
BIST ANTALYA 60.605 0,08
BIST BALIKESİR 85.816 0,73
BIST BURSA 175.150 -0,08
BIST DENIZLI 109.111 1,72
BIST ISTANBUL 108.204 -0,18
BIST IZMIR 176.066 -0,37
BIST KAYSERI 436.747 -0,51
BIST KOCAELI 231.274 -0,30
BIST KONYA 89.875 -0,66
BIST TEKIRDAĞ 325.862 3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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