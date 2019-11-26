Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 195.883 0,49 BIST ANKARA 132.614 -0,37 BIST ANTALYA 60.605 0,08 BIST BALIKESİR 85.816 0,73 BIST BURSA 175.150 -0,08 BIST DENIZLI 109.111 1,72 BIST ISTANBUL 108.204 -0,18 BIST IZMIR 176.066 -0,37 BIST KAYSERI 436.747 -0,51 BIST KOCAELI 231.274 -0,30 BIST KONYA 89.875 -0,66 BIST TEKIRDAĞ 325.862 3,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)