Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 201.014 0,15 BIST ANKARA 133.987 -0,19 BIST ANTALYA 65.981 -0,17 BIST BALIKESİR 88.683 1,71 BIST BURSA 179.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|201.014
|0,15
|BIST ANKARA
|133.987
|-0,19
|BIST ANTALYA
|65.981
|-0,17
|BIST BALIKESİR
|88.683
|1,71
|BIST BURSA
|179.612
|1,12
|BIST DENIZLI
|109.901
|0,13
|BIST ISTANBUL
|110.636
|-0,11
|BIST IZMIR
|177.779
|0,13
|BIST KAYSERI
|455.702
|1,17
|BIST KOCAELI
|233.850
|0,30
|BIST KONYA
|88.907
|0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|340.056
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Alman otomotiv üreticisi Daimler, 10 bin kişiyi işten çıkaracak Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti