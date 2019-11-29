Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 201.014 0,15 BIST ANKARA 133.987 -0,19 BIST ANTALYA 65.981 -0,17 BIST BALIKESİR 88.683 1,71 BIST BURSA 179.612 1,12 BIST DENIZLI 109.901 0,13 BIST ISTANBUL 110.636 -0,11 BIST IZMIR 177.779 0,13 BIST KAYSERI 455.702 1,17 BIST KOCAELI 233.850 0,30 BIST KONYA 88.907 0,50 BIST TEKIRDAĞ 340.056 2,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)