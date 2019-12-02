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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 204.042 1,90 BIST ANKARA 135.098 1,61 BIST ANTALYA 67.688 3,59 BIST BALIKESİR 90.645 2,48 BIST BURSA 181.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|204.042
|1,90
|BIST ANKARA
|135.098
|1,61
|BIST ANTALYA
|67.688
|3,59
|BIST BALIKESİR
|90.645
|2,48
|BIST BURSA
|181.530
|1,78
|BIST DENIZLI
|111.508
|1,23
|BIST ISTANBUL
|111.950
|1,34
|BIST IZMIR
|179.807
|1,41
|BIST KAYSERI
|467.687
|2,28
|BIST KOCAELI
|236.429
|0,63
|BIST KONYA
|89.479
|1,54
|BIST TEKIRDAĞ
|343.524
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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