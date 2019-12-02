Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 204.042 1,90 BIST ANKARA 135.098 1,61 BIST ANTALYA 67.688 3,59 BIST BALIKESİR 90.645 2,48 BIST BURSA 181.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 204.042 1,90
BIST ANKARA 135.098 1,61
BIST ANTALYA 67.688 3,59
BIST BALIKESİR 90.645 2,48
BIST BURSA 181.530 1,78
BIST DENIZLI 111.508 1,23
BIST ISTANBUL 111.950 1,34
BIST IZMIR 179.807 1,41
BIST KAYSERI 467.687 2,28
BIST KOCAELI 236.429 0,63
BIST KONYA 89.479 1,54
BIST TEKIRDAĞ 343.524 2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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