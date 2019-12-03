Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 205.710 0,24 BIST ANKARA 136.632 1,19 BIST ANTALYA 69.271 1,73 BIST BALIKESİR 92.597 2,00 BIST BURSA 183.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 205.710 0,24
BIST ANKARA 136.632 1,19
BIST ANTALYA 69.271 1,73
BIST BALIKESİR 92.597 2,00
BIST BURSA 183.400 1,14
BIST DENIZLI 111.541 0,49
BIST ISTANBUL 112.508 0,44
BIST IZMIR 183.284 1,09
BIST KAYSERI 478.197 1,51
BIST KOCAELI 234.458 -0,33
BIST KONYA 91.260 0,78
BIST TEKIRDAĞ 367.313 5,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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