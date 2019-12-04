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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 205.005 0,91 BIST ANKARA 134.806 -0,20 BIST ANTALYA 72.847 5,03 BIST BALIKESİR 91.386 0,83 BIST BURSA 182.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|205.005
|0,91
|BIST ANKARA
|134.806
|-0,20
|BIST ANTALYA
|72.847
|5,03
|BIST BALIKESİR
|91.386
|0,83
|BIST BURSA
|182.812
|1,02
|BIST DENIZLI
|112.872
|2,35
|BIST ISTANBUL
|111.329
|0,05
|BIST IZMIR
|181.727
|0,19
|BIST KAYSERI
|492.158
|3,08
|BIST KOCAELI
|232.929
|0,38
|BIST KONYA
|91.800
|1,48
|BIST TEKIRDAĞ
|374.039
|2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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