Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 205.005 0,91 BIST ANKARA 134.806 -0,20 BIST ANTALYA 72.847 5,03 BIST BALIKESİR 91.386 0,83 BIST BURSA 182.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 205.005 0,91
BIST ANKARA 134.806 -0,20
BIST ANTALYA 72.847 5,03
BIST BALIKESİR 91.386 0,83
BIST BURSA 182.812 1,02
BIST DENIZLI 112.872 2,35
BIST ISTANBUL 111.329 0,05
BIST IZMIR 181.727 0,19
BIST KAYSERI 492.158 3,08
BIST KOCAELI 232.929 0,38
BIST KONYA 91.800 1,48
BIST TEKIRDAĞ 374.039 2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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