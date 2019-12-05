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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 215.444 -0,06 BIST ANKARA 138.105 1,77 BIST ANTALYA 75.127 2,92 BIST BALIKESİR 93.155 0,48 BIST BURSA 186.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|215.444
|-0,06
|BIST ANKARA
|138.105
|1,77
|BIST ANTALYA
|75.127
|2,92
|BIST BALIKESİR
|93.155
|0,48
|BIST BURSA
|186.251
|1,39
|BIST DENIZLI
|115.682
|1,20
|BIST ISTANBUL
|112.976
|0,93
|BIST IZMIR
|184.053
|0,87
|BIST KAYSERI
|495.868
|-0,43
|BIST KOCAELI
|235.904
|1,03
|BIST KONYA
|92.590
|0,43
|BIST TEKIRDAĞ
|373.082
|-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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