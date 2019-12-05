Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 215.444 -0,06 BIST ANKARA 138.105 1,77 BIST ANTALYA 75.127 2,92 BIST BALIKESİR 93.155 0,48 BIST BURSA 186.251 1,39 BIST DENIZLI 115.682 1,20 BIST ISTANBUL 112.976 0,93 BIST IZMIR 184.053 0,87 BIST KAYSERI 495.868 -0,43 BIST KOCAELI 235.904 1,03 BIST KONYA 92.590 0,43 BIST TEKIRDAĞ 373.082 -0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)