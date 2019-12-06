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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 216.446 -0,45 BIST ANKARA 139.957 0,22 BIST ANTALYA 77.448 1,15 BIST BALIKESİR 91.725 -1,47 BIST BURSA 187.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|216.446
|-0,45
|BIST ANKARA
|139.957
|0,22
|BIST ANTALYA
|77.448
|1,15
|BIST BALIKESİR
|91.725
|-1,47
|BIST BURSA
|187.217
|-0,45
|BIST DENIZLI
|119.199
|1,23
|BIST ISTANBUL
|112.880
|-0,12
|BIST IZMIR
|182.486
|-0,64
|BIST KAYSERI
|492.977
|1,63
|BIST KOCAELI
|235.371
|-0,23
|BIST KONYA
|93.776
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|374.231
|0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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