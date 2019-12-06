Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 216.446 -0,45 BIST ANKARA 139.957 0,22 BIST ANTALYA 77.448 1,15 BIST BALIKESİR 91.725 -1,47 BIST BURSA 187.217 -0,45 BIST DENIZLI 119.199 1,23 BIST ISTANBUL 112.880 -0,12 BIST IZMIR 182.486 -0,64 BIST KAYSERI 492.977 1,63 BIST KOCAELI 235.371 -0,23 BIST KONYA 93.776 0,47 BIST TEKIRDAĞ 374.231 0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)