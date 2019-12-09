Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 229.006 2,77 BIST ANKARA 138.580 -0,14 BIST ANTALYA 79.828 2,74 BIST BALIKESİR 93.372 1,93 BIST BURSA 186.653 -0,32 BIST DENIZLI 121.399 0,69 BIST ISTANBUL 113.298 -0,01 BIST IZMIR 182.081 0,28 BIST KAYSERI 491.681 0,26 BIST KOCAELI 237.643 0,51 BIST KONYA 94.234 1,45 BIST TEKIRDAĞ 375.213 -0,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)