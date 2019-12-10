Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.376 -0,91 BIST ANKARA 137.689 -0,33 BIST ANTALYA 79.545 -0,48 BIST BALIKESİR 91.728 -0,71 BIST BURSA 188.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 227.376 -0,91
BIST ANKARA 137.689 -0,33
BIST ANTALYA 79.545 -0,48
BIST BALIKESİR 91.728 -0,71
BIST BURSA 188.705 0,54
BIST DENIZLI 122.333 1,16
BIST ISTANBUL 112.133 -0,85
BIST IZMIR 181.591 -0,32
BIST KAYSERI 473.018 -4,07
BIST KOCAELI 236.416 -0,28
BIST KONYA 93.539 -1,60
BIST TEKIRDAĞ 372.604 -0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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