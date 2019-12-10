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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.376 -0,91 BIST ANKARA 137.689 -0,33 BIST ANTALYA 79.545 -0,48 BIST BALIKESİR 91.728 -0,71 BIST BURSA 188.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|227.376
|-0,91
|BIST ANKARA
|137.689
|-0,33
|BIST ANTALYA
|79.545
|-0,48
|BIST BALIKESİR
|91.728
|-0,71
|BIST BURSA
|188.705
|0,54
|BIST DENIZLI
|122.333
|1,16
|BIST ISTANBUL
|112.133
|-0,85
|BIST IZMIR
|181.591
|-0,32
|BIST KAYSERI
|473.018
|-4,07
|BIST KOCAELI
|236.416
|-0,28
|BIST KONYA
|93.539
|-1,60
|BIST TEKIRDAĞ
|372.604
|-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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