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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 228.480 1,29 BIST ANKARA 137.139 -0,54 BIST ANTALYA 81.822 1,37 BIST BALIKESİR 91.466 -0,09 BIST BURSA 191.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|228.480
|1,29
|BIST ANKARA
|137.139
|-0,54
|BIST ANTALYA
|81.822
|1,37
|BIST BALIKESİR
|91.466
|-0,09
|BIST BURSA
|191.275
|1,69
|BIST DENIZLI
|124.451
|0,76
|BIST ISTANBUL
|112.152
|0,40
|BIST IZMIR
|182.288
|0,67
|BIST KAYSERI
|456.484
|-2,91
|BIST KOCAELI
|234.704
|-0,19
|BIST KONYA
|93.298
|0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|371.450
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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