Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 228.480 1,29 BIST ANKARA 137.139 -0,54 BIST ANTALYA 81.822 1,37 BIST BALIKESİR 91.466 -0,09 BIST BURSA 191.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 228.480 1,29
BIST ANKARA 137.139 -0,54
BIST ANTALYA 81.822 1,37
BIST BALIKESİR 91.466 -0,09
BIST BURSA 191.275 1,69
BIST DENIZLI 124.451 0,76
BIST ISTANBUL 112.152 0,40
BIST IZMIR 182.288 0,67
BIST KAYSERI 456.484 -2,91
BIST KOCAELI 234.704 -0,19
BIST KONYA 93.298 0,45
BIST TEKIRDAĞ 371.450 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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