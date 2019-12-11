Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 228.480 1,29 BIST ANKARA 137.139 -0,54 BIST ANTALYA 81.822 1,37 BIST BALIKESİR 91.466 -0,09 BIST BURSA 191.275 1,69 BIST DENIZLI 124.451 0,76 BIST ISTANBUL 112.152 0,40 BIST IZMIR 182.288 0,67 BIST KAYSERI 456.484 -2,91 BIST KOCAELI 234.704 -0,19 BIST KONYA 93.298 0,45 BIST TEKIRDAĞ 371.450 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)