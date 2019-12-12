Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.815 1,51 BIST ANKARA 138.395 1,49 BIST ANTALYA 81.597 -1,79 BIST BALIKESİR 93.386 1,84 BIST BURSA 190.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 230.815 1,51
BIST ANKARA 138.395 1,49
BIST ANTALYA 81.597 -1,79
BIST BALIKESİR 93.386 1,84
BIST BURSA 190.180 1,20
BIST DENIZLI 124.523 0,94
BIST ISTANBUL 113.339 1,02
BIST IZMIR 184.882 0,86
BIST KAYSERI 446.700 -1,47
BIST KOCAELI 234.771 0,61
BIST KONYA 93.413 0,49
BIST TEKIRDAĞ 377.900 2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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