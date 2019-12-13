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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.902 0,21 BIST ANKARA 140.411 1,09 BIST ANTALYA 81.660 -0,16 BIST BALIKESİR 93.732 0,49 BIST BURSA 191.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|230.902
|0,21
|BIST ANKARA
|140.411
|1,09
|BIST ANTALYA
|81.660
|-0,16
|BIST BALIKESİR
|93.732
|0,49
|BIST BURSA
|191.664
|0,86
|BIST DENIZLI
|125.678
|1,56
|BIST ISTANBUL
|115.020
|0,76
|BIST IZMIR
|185.520
|0,48
|BIST KAYSERI
|448.813
|-0,18
|BIST KOCAELI
|237.611
|0,80
|BIST KONYA
|94.006
|0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|381.464
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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