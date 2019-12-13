Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 230.902 0,21 BIST ANKARA 140.411 1,09 BIST ANTALYA 81.660 -0,16 BIST BALIKESİR 93.732 0,49 BIST BURSA 191.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 230.902 0,21
BIST ANKARA 140.411 1,09
BIST ANTALYA 81.660 -0,16
BIST BALIKESİR 93.732 0,49
BIST BURSA 191.664 0,86
BIST DENIZLI 125.678 1,56
BIST ISTANBUL 115.020 0,76
BIST IZMIR 185.520 0,48
BIST KAYSERI 448.813 -0,18
BIST KOCAELI 237.611 0,80
BIST KONYA 94.006 0,83
BIST TEKIRDAĞ 381.464 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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