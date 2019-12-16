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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 239.263 4,91 BIST ANKARA 138.359 -0,03 BIST ANTALYA 79.462 -0,39 BIST BALIKESİR 91.927 0,06 BIST BURSA 189.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|239.263
|4,91
|BIST ANKARA
|138.359
|-0,03
|BIST ANTALYA
|79.462
|-0,39
|BIST BALIKESİR
|91.927
|0,06
|BIST BURSA
|189.997
|0,91
|BIST DENIZLI
|128.960
|0,76
|BIST ISTANBUL
|114.290
|0,47
|BIST IZMIR
|183.492
|0,16
|BIST KAYSERI
|443.681
|0,64
|BIST KOCAELI
|238.272
|0,71
|BIST KONYA
|92.171
|-0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|374.736
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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