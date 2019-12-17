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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.455 0,06 BIST ANKARA 139.837 0,25 BIST ANTALYA 81.395 1,77 BIST BALIKESİR 93.111 1,76 BIST BURSA 192.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|238.455
|0,06
|BIST ANKARA
|139.837
|0,25
|BIST ANTALYA
|81.395
|1,77
|BIST BALIKESİR
|93.111
|1,76
|BIST BURSA
|192.696
|1,03
|BIST DENIZLI
|132.684
|2,39
|BIST ISTANBUL
|114.972
|0,38
|BIST IZMIR
|185.130
|0,60
|BIST KAYSERI
|443.146
|0,71
|BIST KOCAELI
|241.168
|1,01
|BIST KONYA
|92.850
|0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|373.864
|0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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