Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.455 0,06 BIST ANKARA 139.837 0,25 BIST ANTALYA 81.395 1,77 BIST BALIKESİR 93.111 1,76 BIST BURSA 192.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 238.455 0,06
BIST ANKARA 139.837 0,25
BIST ANTALYA 81.395 1,77
BIST BALIKESİR 93.111 1,76
BIST BURSA 192.696 1,03
BIST DENIZLI 132.684 2,39
BIST ISTANBUL 114.972 0,38
BIST IZMIR 185.130 0,60
BIST KAYSERI 443.146 0,71
BIST KOCAELI 241.168 1,01
BIST KONYA 92.850 0,89
BIST TEKIRDAĞ 373.864 0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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