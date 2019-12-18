Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 234.244 -0,37 BIST ANKARA 137.282 -0,85 BIST ANTALYA 80.326 -1,02 BIST BALIKESİR 91.855 -0,16 BIST BURSA 194.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 234.244 -0,37
BIST ANKARA 137.282 -0,85
BIST ANTALYA 80.326 -1,02
BIST BALIKESİR 91.855 -0,16
BIST BURSA 194.927 0,94
BIST DENIZLI 132.285 -0,19
BIST ISTANBUL 114.224 -0,05
BIST IZMIR 185.334 -0,46
BIST KAYSERI 441.206 1,39
BIST KOCAELI 238.257 -0,98
BIST KONYA 91.681 -0,36
BIST TEKIRDAĞ 366.767 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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