Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 234.244 -0,37 BIST ANKARA 137.282 -0,85 BIST ANTALYA 80.326 -1,02 BIST BALIKESİR 91.855 -0,16 BIST BURSA 194.927 0,94 BIST DENIZLI 132.285 -0,19 BIST ISTANBUL 114.224 -0,05 BIST IZMIR 185.334 -0,46 BIST KAYSERI 441.206 1,39 BIST KOCAELI 238.257 -0,98 BIST KONYA 91.681 -0,36 BIST TEKIRDAĞ 366.767 -0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)