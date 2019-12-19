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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 19.12.2019 Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 236.319 0,31 BIST ANKARA 137.175 0,22 BIST ANTALYA 80.754 0,19 BIST BALIKESİR 93.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri (Günlük) 19.12.2019
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|236.319
|0,31
|BIST ANKARA
|137.175
|0,22
|BIST ANTALYA
|80.754
|0,19
|BIST BALIKESİR
|93.471
|2,55
|BIST BURSA
|195.283
|0,03
|BIST DENIZLI
|131.166
|0,41
|BIST ISTANBUL
|114.026
|0,05
|BIST IZMIR
|185.656
|0,24
|BIST KAYSERI
|441.705
|1,12
|BIST KOCAELI
|238.761
|0,26
|BIST KONYA
|92.400
|0,90
|BIST TEKIRDAĞ
|359.469
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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