Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.866 1,16 BIST ANKARA 139.208 1,25 BIST ANTALYA 83.082 1,61 BIST BALIKESİR 96.953 2,27 BIST BURSA 196.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.866 1,16
BIST ANKARA 139.208 1,25
BIST ANTALYA 83.082 1,61
BIST BALIKESİR 96.953 2,27
BIST BURSA 196.908 0,28
BIST DENIZLI 135.388 4,08
BIST ISTANBUL 114.496 0,38
BIST IZMIR 188.979 1,42
BIST KAYSERI 450.089 1,72
BIST KOCAELI 242.020 1,45
BIST KONYA 95.072 2,01
BIST TEKIRDAĞ 364.689 1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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