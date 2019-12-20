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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.866 1,16 BIST ANKARA 139.208 1,25 BIST ANTALYA 83.082 1,61 BIST BALIKESİR 96.953 2,27 BIST BURSA 196.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|237.866
|1,16
|BIST ANKARA
|139.208
|1,25
|BIST ANTALYA
|83.082
|1,61
|BIST BALIKESİR
|96.953
|2,27
|BIST BURSA
|196.908
|0,28
|BIST DENIZLI
|135.388
|4,08
|BIST ISTANBUL
|114.496
|0,38
|BIST IZMIR
|188.979
|1,42
|BIST KAYSERI
|450.089
|1,72
|BIST KOCAELI
|242.020
|1,45
|BIST KONYA
|95.072
|2,01
|BIST TEKIRDAĞ
|364.689
|1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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