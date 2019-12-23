Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.384 1,84 BIST ANKARA 142.424 1,76 BIST ANTALYA 83.573 0,27 BIST BALIKESİR 99.667 3,25 BIST BURSA 198.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.384 1,84
BIST ANKARA 142.424 1,76
BIST ANTALYA 83.573 0,27
BIST BALIKESİR 99.667 3,25
BIST BURSA 198.249 0,64
BIST DENIZLI 136.266 2,61
BIST ISTANBUL 114.547 0,61
BIST IZMIR 192.080 1,73
BIST KAYSERI 449.423 0,82
BIST KOCAELI 243.029 0,86
BIST KONYA 97.470 3,08
BIST TEKIRDAĞ 370.495 1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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