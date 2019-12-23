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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.384 1,84 BIST ANKARA 142.424 1,76 BIST ANTALYA 83.573 0,27 BIST BALIKESİR 99.667 3,25 BIST BURSA 198.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|237.384
|1,84
|BIST ANKARA
|142.424
|1,76
|BIST ANTALYA
|83.573
|0,27
|BIST BALIKESİR
|99.667
|3,25
|BIST BURSA
|198.249
|0,64
|BIST DENIZLI
|136.266
|2,61
|BIST ISTANBUL
|114.547
|0,61
|BIST IZMIR
|192.080
|1,73
|BIST KAYSERI
|449.423
|0,82
|BIST KOCAELI
|243.029
|0,86
|BIST KONYA
|97.470
|3,08
|BIST TEKIRDAĞ
|370.495
|1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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