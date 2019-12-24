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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 240.134 0,55 BIST ANKARA 143.248 1,70 BIST ANTALYA 85.231 2,03 BIST BALIKESİR 99.933 -0,56 BIST BURSA 199.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|240.134
|0,55
|BIST ANKARA
|143.248
|1,70
|BIST ANTALYA
|85.231
|2,03
|BIST BALIKESİR
|99.933
|-0,56
|BIST BURSA
|199.221
|-0,12
|BIST DENIZLI
|137.328
|2,38
|BIST ISTANBUL
|115.992
|0,86
|BIST IZMIR
|194.880
|0,97
|BIST KAYSERI
|460.091
|2,07
|BIST KOCAELI
|245.244
|0,40
|BIST KONYA
|95.852
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|373.269
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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