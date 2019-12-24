Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 240.134 0,55 BIST ANKARA 143.248 1,70 BIST ANTALYA 85.231 2,03 BIST BALIKESİR 99.933 -0,56 BIST BURSA 199.221 -0,12 BIST DENIZLI 137.328 2,38 BIST ISTANBUL 115.992 0,86 BIST IZMIR 194.880 0,97 BIST KAYSERI 460.091 2,07 BIST KOCAELI 245.244 0,40 BIST KONYA 95.852 -1,77 BIST TEKIRDAĞ 373.269 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)