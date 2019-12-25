Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.667 0,24 BIST ANKARA 144.910 0,77 BIST ANTALYA 86.420 1,79 BIST BALIKESİR 102.427 2,02 BIST BURSA 200.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 238.667 0,24
BIST ANKARA 144.910 0,77
BIST ANTALYA 86.420 1,79
BIST BALIKESİR 102.427 2,02
BIST BURSA 200.177 0,23
BIST DENIZLI 146.865 -0,24
BIST ISTANBUL 116.389 0,23
BIST IZMIR 194.900 0,09
BIST KAYSERI 460.549 -0,21
BIST KOCAELI 244.991 -0,04
BIST KONYA 96.657 0,84
BIST TEKIRDAĞ 379.128 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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