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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 240.768 1,04 BIST ANKARA 145.949 0,63 BIST ANTALYA 87.371 1,26 BIST BALIKESİR 102.295 0,33 BIST BURSA 202.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|240.768
|1,04
|BIST ANKARA
|145.949
|0,63
|BIST ANTALYA
|87.371
|1,26
|BIST BALIKESİR
|102.295
|0,33
|BIST BURSA
|202.029
|1,04
|BIST DENIZLI
|148.802
|3,04
|BIST ISTANBUL
|117.322
|0,71
|BIST IZMIR
|194.717
|0,29
|BIST KAYSERI
|465.232
|1,03
|BIST KOCAELI
|249.772
|1,80
|BIST KONYA
|98.119
|2,17
|BIST TEKIRDAĞ
|384.027
|0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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