Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.406 -0,14 BIST ANKARA 143.867 -0,58 BIST ANTALYA 88.867 2,00 BIST BALIKESİR 104.529 2,79 BIST BURSA 201.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.406 -0,14
BIST ANKARA 143.867 -0,58
BIST ANTALYA 88.867 2,00
BIST BALIKESİR 104.529 2,79
BIST BURSA 201.255 -0,22
BIST DENIZLI 141.686 -0,81
BIST ISTANBUL 116.849 0,12
BIST IZMIR 195.112 0,33
BIST KAYSERI 464.174 1,65
BIST KOCAELI 249.544 0,66
BIST KONYA 99.397 2,59
BIST TEKIRDAĞ 382.955 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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