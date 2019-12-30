Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.795 2,65 BIST ANKARA 144.778 0,70 BIST ANTALYA 90.626 1,84 BIST BALIKESİR 105.078 1,34 BIST BURSA 199.936 -0,31 BIST DENIZLI 140.722 1,46 BIST ISTANBUL 117.818 1,01 BIST IZMIR 197.661 1,48 BIST KAYSERI 472.886 1,50 BIST KOCAELI 249.211 0,49 BIST KONYA 98.683 1,78 BIST TEKIRDAĞ 384.880 0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)