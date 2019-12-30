Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.795 2,65 BIST ANKARA 144.778 0,70 BIST ANTALYA 90.626 1,84 BIST BALIKESİR 105.078 1,34 BIST BURSA 199.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.795 2,65
BIST ANKARA 144.778 0,70
BIST ANTALYA 90.626 1,84
BIST BALIKESİR 105.078 1,34
BIST BURSA 199.936 -0,31
BIST DENIZLI 140.722 1,46
BIST ISTANBUL 117.818 1,01
BIST IZMIR 197.661 1,48
BIST KAYSERI 472.886 1,50
BIST KOCAELI 249.211 0,49
BIST KONYA 98.683 1,78
BIST TEKIRDAĞ 384.880 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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