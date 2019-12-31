Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 248.866 1,63 BIST ANKARA 146.777 0,86 BIST ANTALYA 90.353 0,20 BIST BALIKESİR 104.411 0,06 BIST BURSA 202.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 248.866 1,63
BIST ANKARA 146.777 0,86
BIST ANTALYA 90.353 0,20
BIST BALIKESİR 104.411 0,06
BIST BURSA 202.451 0,98
BIST DENIZLI 141.406 2,13
BIST ISTANBUL 117.743 -0,11
BIST IZMIR 198.724 0,85
BIST KAYSERI 470.744 -0,77
BIST KOCAELI 248.627 -0,16
BIST KONYA 95.257 -1,81
BIST TEKIRDAĞ 384.318 -0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı
İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş

Son Dakika Haberleri
20:54 Büyük ikramiye dörde bölündü - Son Dakika Ekonomi
20:46 Büyük ikramiye 4'e bölündü - Son Dakika Ekonomi
20:42 Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı... - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
20:18 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:59:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]