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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 248.866 1,63 BIST ANKARA 146.777 0,86 BIST ANTALYA 90.353 0,20 BIST BALIKESİR 104.411 0,06 BIST BURSA 202.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|248.866
|1,63
|BIST ANKARA
|146.777
|0,86
|BIST ANTALYA
|90.353
|0,20
|BIST BALIKESİR
|104.411
|0,06
|BIST BURSA
|202.451
|0,98
|BIST DENIZLI
|141.406
|2,13
|BIST ISTANBUL
|117.743
|-0,11
|BIST IZMIR
|198.724
|0,85
|BIST KAYSERI
|470.744
|-0,77
|BIST KOCAELI
|248.627
|-0,16
|BIST KONYA
|95.257
|-1,81
|BIST TEKIRDAĞ
|384.318
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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