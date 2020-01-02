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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 255.140 1,52 BIST ANKARA 149.531 2,39 BIST ANTALYA 94.488 3,79 BIST BALIKESİR 106.326 1,92 BIST BURSA 203.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.140
|1,52
|BIST ANKARA
|149.531
|2,39
|BIST ANTALYA
|94.488
|3,79
|BIST BALIKESİR
|106.326
|1,92
|BIST BURSA
|203.949
|0,80
|BIST DENIZLI
|139.773
|0,48
|BIST ISTANBUL
|118.367
|0,64
|BIST IZMIR
|201.583
|1,69
|BIST KAYSERI
|483.927
|2,77
|BIST KOCAELI
|250.580
|0,63
|BIST KONYA
|96.675
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|390.932
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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