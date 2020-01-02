Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 255.140 1,52 BIST ANKARA 149.531 2,39 BIST ANTALYA 94.488 3,79 BIST BALIKESİR 106.326 1,92 BIST BURSA 203.949 0,80 BIST DENIZLI 139.773 0,48 BIST ISTANBUL 118.367 0,64 BIST IZMIR 201.583 1,69 BIST KAYSERI 483.927 2,77 BIST KOCAELI 250.580 0,63 BIST KONYA 96.675 0,69 BIST TEKIRDAĞ 390.932 1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)