Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.224 -2,38 BIST ANKARA 148.797 -0,33 BIST ANTALYA 88.149 -2,15 BIST BALIKESİR 99.322 -3,33 BIST BURSA 196.463 -0,95 BIST DENIZLI 128.198 -3,12 BIST ISTANBUL 114.520 -1,98 BIST IZMIR 199.537 -0,03 BIST KAYSERI 462.038 -2,29 BIST KOCAELI 241.785 -1,36 BIST KONYA 90.242 -2,98 BIST TEKIRDAĞ 369.846 -2,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)