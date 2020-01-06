Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.224 -2,38 BIST ANKARA 148.797 -0,33 BIST ANTALYA 88.149 -2,15 BIST BALIKESİR 99.322 -3,33 BIST BURSA 196.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 243.224 -2,38
BIST ANKARA 148.797 -0,33
BIST ANTALYA 88.149 -2,15
BIST BALIKESİR 99.322 -3,33
BIST BURSA 196.463 -0,95
BIST DENIZLI 128.198 -3,12
BIST ISTANBUL 114.520 -1,98
BIST IZMIR 199.537 -0,03
BIST KAYSERI 462.038 -2,29
BIST KOCAELI 241.785 -1,36
BIST KONYA 90.242 -2,98
BIST TEKIRDAĞ 369.846 -2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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