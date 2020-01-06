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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.224 -2,38 BIST ANKARA 148.797 -0,33 BIST ANTALYA 88.149 -2,15 BIST BALIKESİR 99.322 -3,33 BIST BURSA 196.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|243.224
|-2,38
|BIST ANKARA
|148.797
|-0,33
|BIST ANTALYA
|88.149
|-2,15
|BIST BALIKESİR
|99.322
|-3,33
|BIST BURSA
|196.463
|-0,95
|BIST DENIZLI
|128.198
|-3,12
|BIST ISTANBUL
|114.520
|-1,98
|BIST IZMIR
|199.537
|-0,03
|BIST KAYSERI
|462.038
|-2,29
|BIST KOCAELI
|241.785
|-1,36
|BIST KONYA
|90.242
|-2,98
|BIST TEKIRDAĞ
|369.846
|-2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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