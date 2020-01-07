Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 245.282 1,73 BIST ANKARA 150.014 1,06 BIST ANTALYA 89.597 3,53 BIST BALIKESİR 100.615 3,23 BIST BURSA 197.743 1,69 BIST DENIZLI 131.077 3,01 BIST ISTANBUL 115.110 1,01 BIST IZMIR 198.037 0,28 BIST KAYSERI 468.390 2,47 BIST KOCAELI 242.510 0,81 BIST KONYA 90.543 2,11 BIST TEKIRDAĞ 372.680 2,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)