Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.061 -0,97 BIST ANKARA 151.337 0,48 BIST ANTALYA 89.310 -1,26 BIST BALIKESİR 104.709 2,33 BIST BURSA 197.764 -0,10 BIST DENIZLI 132.703 1,05 BIST ISTANBUL 114.715 -0,57 BIST IZMIR 198.652 -0,08 BIST KAYSERI 473.173 0,49 BIST KOCAELI 239.597 -1,15 BIST KONYA 91.009 -0,44 BIST TEKIRDAĞ 373.633 0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)