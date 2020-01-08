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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.061 -0,97 BIST ANKARA 151.337 0,48 BIST ANTALYA 89.310 -1,26 BIST BALIKESİR 104.709 2,33 BIST BURSA 197.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|244.061
|-0,97
|BIST ANKARA
|151.337
|0,48
|BIST ANTALYA
|89.310
|-1,26
|BIST BALIKESİR
|104.709
|2,33
|BIST BURSA
|197.764
|-0,10
|BIST DENIZLI
|132.703
|1,05
|BIST ISTANBUL
|114.715
|-0,57
|BIST IZMIR
|198.652
|-0,08
|BIST KAYSERI
|473.173
|0,49
|BIST KOCAELI
|239.597
|-1,15
|BIST KONYA
|91.009
|-0,44
|BIST TEKIRDAĞ
|373.633
|0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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