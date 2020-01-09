Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 249.978 2,73 BIST ANKARA 155.179 3,11 BIST ANTALYA 92.687 4,57 BIST BALIKESİR 109.508 5,23 BIST BURSA 203.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 249.978 2,73
BIST ANKARA 155.179 3,11
BIST ANTALYA 92.687 4,57
BIST BALIKESİR 109.508 5,23
BIST BURSA 203.076 2,90
BIST DENIZLI 136.704 5,36
BIST ISTANBUL 118.647 3,44
BIST IZMIR 204.846 2,92
BIST KAYSERI 491.119 4,98
BIST KOCAELI 244.864 2,58
BIST KONYA 93.839 3,99
BIST TEKIRDAĞ 385.428 3,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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