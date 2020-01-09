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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 249.978 2,73 BIST ANKARA 155.179 3,11 BIST ANTALYA 92.687 4,57 BIST BALIKESİR 109.508 5,23 BIST BURSA 203.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|249.978
|2,73
|BIST ANKARA
|155.179
|3,11
|BIST ANTALYA
|92.687
|4,57
|BIST BALIKESİR
|109.508
|5,23
|BIST BURSA
|203.076
|2,90
|BIST DENIZLI
|136.704
|5,36
|BIST ISTANBUL
|118.647
|3,44
|BIST IZMIR
|204.846
|2,92
|BIST KAYSERI
|491.119
|4,98
|BIST KOCAELI
|244.864
|2,58
|BIST KONYA
|93.839
|3,99
|BIST TEKIRDAĞ
|385.428
|3,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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